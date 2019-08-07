0553 313 94 23

Kuzey Kore'den füzelerin uyarı olduğu açıklaması

Kuzey Kore, yeni füze denemelerinin ortak tatbikat yapan ABD ve Güney Kore'ye uyarı olduğunu açıkladı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:15
Kuzey Kore'den füzelerin uyarı olduğu açıklaması

ANKARA (AA) - Kuzey Kore, yeni füze denemelerinin ABD ve Güney Kore'ye uyarı niteliğinde olduğunu bildirdi.

Yonhap ajansının Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son yapılan kısa menzilli balistik füze denemelerinin ABD ile Güney Kore'ye birer uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in deneme atışının ortak askeri tatbikat yürüten ABD ve Güney Kore'ye uygun bir uyarı gönderme fırsatı olduğu ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin önceki gün başlattığı ortak tatbikatın taraflar arasında yürütülen barış görüşmelerine aykırı olduğunu açıklamıştı.

- Güney Kore ve ABD'den ortak askeri tatbikat

ABD ve Güney Kore arasında dün "19-2 Dong Maeng" ismi verilen ortak tatbikatın başladığı belirtilmişti. Müttefiklerin Kore Yarımadası'nda oluşabilecek beklenmedik durumlarla başa çıkma kabiliyetlerini geliştirme amacını taşıyan tatbikatın, 20 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "19-2 Dong Maeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini ifade etmişti.

Kuzey Kore son 2 haftada 4 kısa menzilli füze denemesi yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:15
  1. füze
  2. Kuzey Kore

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selçuklu bayrama hazır
    1. Selçuklu bayrama hazır
    2. Malatya POMEM’de mezuniyet heyecanı
    3. Avustralya-NATO arasında ortaklık..
    4. Bitlis POMEM’de mezuniyet töreni
    5. Mamak’ta yaz konserleri sona erdi
    6. Kostas Mitroglou'na İtalya Serie A'dan..
    7. Kurban yakalama timi bayrama..
    8. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    9. Afgan kralının kızının yeğenini..
    10. Başkan Günel; “Kuşadası turizmine..
    11. Turizm kenti Marmaris’te asırlar önce..
    12. Yeni Malatyaspor, Partizan maçının..
    13. Göç İdaresinden İstanbul’dan..
    14. Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci..
    15. Malatya İdmanyurdu Cuma Nasır ile..
    16. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    17. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    18. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    19. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    20. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    21. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    22. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    23. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    24. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    25. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    26. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    27. Bakan açıkladı! Yavuz sondaja başladı
    28. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    29. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    30. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"