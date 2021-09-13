Kuzey Kore'den bir test daha! "Büyük öneme sahip stratejik bir silah"

Kuzey Kore, hafta sonu yeni geliştirilen seyir füzelerinin testlerini gerçekleştirdi.

The Times of Israel sitesinde yer alan habere göre Cumartesi ve Pazar günlerinde test edilen füzeler, 1.500 km (932 mil) uzaklıktaki hedefleri vurmayı başardı.

Test edilen füzelerin, hedeflerine ulaşmadan önce Kuzey Kore kara ve sularının üzerinde 126 dakika boyunca seyahat ettiği bildirildi.

Kuzey Kore yeni silahlarını "büyük öneme sahip stratejik bir silah" olarak nitelendiriyor. Habere göre bu nitelendirmede, silahların nükleer başlıklarla donatılması iması da bulunuyor.

Mart ayında Kuzey Kore, 2 kısa menzilli balistik füze testi gerçekleştirmişti. Bu vesileyle ülkenin balistik testlerindeki 2 yıllık duraksamaya son verilmiş oldu. Kuzey Kore yönetimi, koronavirüs pandemisi ve ekonomik dalgalanmalara odaklandığı için aylarca herhangi bir test yapılmadı.