  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
El Bab'da 'bomba' alarmı! Polis harekete geçti
TOKİ'den İmamoğlu'na cevap!
'Sürekli aç hissediyorum' diyenler dikkat! İşte acıkmaya neden olan 14 hata...
Türkiye'den flaş Afganistan açıklaması
Dünya Kuzey Kore'den bir test daha! "Büyük öneme sahip stratejik bir silah"
Dünya

Kuzey Kore'den bir test daha! "Büyük öneme sahip stratejik bir silah"

Kuzey Kore'nin 2 yıldır geliştirilmekte olan uzun menzilli seyir füzeleri test edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 18:28:00 - 2021-09-13 18:32:33
Kuzey Kore'den bir test daha! "Büyük öneme sahip stratejik bir silah"

Kuzey Kore, hafta sonu yeni geliştirilen seyir füzelerinin testlerini gerçekleştirdi.

The Times of Israel sitesinde yer alan habere göre Cumartesi ve Pazar günlerinde test edilen füzeler, 1.500 km (932 mil) uzaklıktaki hedefleri vurmayı başardı.

Test edilen füzelerin, hedeflerine ulaşmadan önce Kuzey Kore kara ve sularının üzerinde 126 dakika boyunca seyahat ettiği bildirildi.

Kuzey Kore yeni silahlarını "büyük öneme sahip stratejik bir silah" olarak nitelendiriyor. Habere göre bu nitelendirmede, silahların nükleer başlıklarla donatılması iması da bulunuyor.

Mart ayında Kuzey Kore, 2 kısa menzilli balistik füze testi gerçekleştirmişti. Bu vesileyle ülkenin balistik testlerindeki 2 yıllık duraksamaya son verilmiş oldu. Kuzey Kore yönetimi, koronavirüs pandemisi ve ekonomik dalgalanmalara odaklandığı için aylarca herhangi bir test yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay