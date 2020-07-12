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Dünya

Kuzey Kore’den Avrupa ülkesine görülmemiş tehdit: Bedel ödeyeceksiniz

Kuzey Kore, ülkede yer alan iki şirkete yaptırım uygulayan İngiltere ile ilgili olarak 'Bedel ödeyecekler' tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 17:42:00 -
Kuzey Kore’den Avrupa ülkesine görülmemiş tehdit: Bedel ödeyeceksiniz

Kuzey Kore, İngiltere'ye yaptırımları nedeniyle 'bedel ödeyeceği' tehdidinde bulundu.

Kuzey Kore, Pyongyang merkezli iki kuruma yaptırım uygulayan İngiltere’yi bunun ‘bedelini ödeyeceği’ konusunda uyardı.

Kuzey Kore resmi haber ajansına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD’nin kuklası İngiltere, iki Kuzey Kore kurumunu yaptırımlarla hedef alarak provokasyon gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Sözcü, “Kuzey Kore, İngiltere’nin ülkemizin güvenliğinden sorumlu kurumlara yaptırım uygulamasını şiddetle kınıyor ve bunu Pyongyang’ın içişlerine açık bir müdahale olarak nitelendiriyor” dedi.

İngiltere, geçtiğimiz günlerde ‘insan hakları ihlalleri nedeniyle’ Rusya ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere 49 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

DPA’ya göre İngiltere’nin Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları, Devlet Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Büro 7 ve Halk Güvenliği Bakanlığı’na bağlı İslah Bürosu’nu hedef aldı.

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