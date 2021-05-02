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Dünya Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki
Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki

Kuzey Kore, Joe Biden yönetimine kendilerine karşı düşmanca politika izleme suçlamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:23:00 -
Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD İşlerinden Sorumlu Daire Başkanı Kwon Jong Gun, Biden'ın Pyongyang'ın nükleer programını ciddi tehdit olarak nitelendirmesiyle ilgili "büyük hata" yaptığını belirtti.

Biden'ın açıklamalarıyla ABD’nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca politika sürdürmeye niyetli olduğunu gösterdiğini ifade eden Kwon, ABD'nin kontrol edilemeyen daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore'nin nükleer programının küresel güvenlik için "ciddi bir tehdit" olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'ye ilişkin politika incelemelerini tamamladıklarını ve yönetimin hedefinin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleerden arındırılması olduğunu kaydetmişti.

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