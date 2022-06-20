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Dünya Kuzey Kore'de yeni salgın!
Dünya

Kuzey Kore'de yeni salgın!

Kuzey Kore'de henüz tanımlanamayan bir mide salgını ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 16:04:00 -
Kuzey Kore'de yeni salgın!

Yaklaşık 2.5 yıl sonra ilk Koronavirüs vakasını duyuran Kuzey Kore'den dünyayı alarma geçiren haberler gelmeye devam ediyor.

Dünya koronavirüsün etkilerini silmeye devam ederken Kim Jong-un'un demir yumruğu ile yönetilen ülke yeni bir Salgın ile boğuşuyor.

İlk olarak perşembe günü ülkenin güneydoğusundaki Haeju kentinde ortaya çıkan hastalık ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tanımlanamayan bir mide hastalığı salgınıyla boğuşan Kuzey Kore'de karantina kararı çıktı.
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, salgını kurdurmak adıma Kim Jong-un zorunlu karantina emri verdi.

Karantina kararının ilk etapta şüpheli vakaları kapsayacağı, ancak vaka sayısındaki artışın durdurulamaması durumunda genişletilebileceği belirtiliyor.

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