Kuzey Kore’de tek kazananın olduğu parlamento seçimleri

Kuzey Kore, her seçim bölgesinde sadece iktidardaki Kore İşçi Partisi’nden bir adayın bulunduğu parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Kuzey Kore, yalnızca iktidar partisinin aday olduğu parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’un İşçi Partisi’nin tek aday olarak katıldığı seçimlerde oy pusulaların üzerinde Pyongyang’ın birlik sloganı ile sadece İşçi Partisi’nin adayının ismi yer alıyor. Oy verme işlemleri sırasında sokaklarda İşçi Partisini simgeleyen kırmızı atkılı çocuklar ve müzik grupları ile dansçılar gösteri yapıyor.

Ülkedeki seçimde, Kuzey Koreliler Kim Jong Un’un eski devlet liderleri olan babası Kim Jong Il ve büyük babası Kim Il Sung’un duvara asılı fotoğrafları altında oylarını kullanıyor.

Yüksek Halk Meclisi’nin 687 milletvekilinin seçileceği Kuzey Kore’de seçim sonuçlarının iki gün içinde açıklanması bekleniyor.

Kuzey Kore’de her 5 yılda bir düzenlenen parlamento seçimlerinde Mart 2014’te yüzde 99.97 katılım sağlanmıştı.

Analistler, Kuzey Kore’deki muhalif partilerin sadece kağıt üzerinde mevcut olduğunu ifade ediyor.