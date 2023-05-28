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Dünya Kuzey Kore'de skandal! 2 yaşındaki çocuk esir kampına gönderildi! Nedeni ise şoke etti
Dünya

Kuzey Kore'de skandal! 2 yaşındaki çocuk esir kampına gönderildi! Nedeni ise şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-05-28 10:09:00 -
Kuzey Kore'de skandal! 2 yaşındaki çocuk esir kampına gönderildi! Nedeni ise şoke etti

Kuzey Kore'de 2 yaşındaki bir çocuğun esir kampına gönderilmesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. Küçük çocuğun esir kampına gönderilmesinin ardındaki neden şaşkına çevirdi.

Kuzey Kore'de 2 yaşındaki bir çocuğun esir kampına gönderilmesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. Küçük çocuğun esir kampına gönderilmesinin ardındaki neden şaşkına çevirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir Uluslararası Dini Özgürlük Raporu'na göre, ismi açıklanmayan 2 yaşındaki bir çocuğun tüm ailesi Kim Jong-un emriyle hapse atıldı ve esir kamplarına gönderildi. Çocuğun ve ailesinin hapse atılmasının ardındaki neden ise inançları.

İki yaşındaki çocuğun ailesinin evinden İncil çıkması, yetkilileri harekete geçirdi. Çocuğu esir kampına gönderen yetkililer diğer tüm aile üyelerini de hapse attı.

Ülkede dini inançları nedeniyle birçok kişinin işkence gördüğü veya idam edildiği rapor ediliyor. 
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2011'de Kuzey Kore'de bir Hıristiyan kadın ve torunu inançları nedeniyle kurşuna dizildi. Farklı inanca sahip başka tutukluların ise günlerce asılı bırakılmadan önce günlerce işkence gördüğü belirtildi. 

Üstelik iktidar partisinin bir üyesi de idam edilenler arasındaydı. Evinden İncil çıkan parti üyesi, 3 bin kişinin önünde asılarak idam edildi. 

Kim Jong-Un'un iktidara gelmesinden bu yana, ülkedeki 400.000 Hristiyandan 70.000'e yakın Hristiyan'ın inançları nedeniyle hapse atıldığı düşünülüyor.

Rapora göre, Kim Jong-un ulusunun Juche'ye tapmasını talep ettiğine inanılıyor. Bu ideoloji, liderlerin Tanrı olduğuna dair açık bir iddiada bulunmasa da, onlar doğaüstü yeteneklere sahip 'olağanüstü varlıklar' olarak tanımlanıyor.

 

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