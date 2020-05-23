Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim Jong-un'un kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran açıklama

Son bir aydır hakkında öldüğüne dair söylentiler çıkan Kuzey Kore lideri Kim ile ilgili yeni bir soru işareti daha belirdi. Kim'in yakın arkadaşı eski basketbolcu Denniz Rodman, yaptığı açıklamada "Kim'in kız kardeşini televizyonda ülkeyi yönetirken görürsen, bil ki ters giden bir şeyler var." ifadelerini kullandı.

Kız kardeş Kim Yo-jong'un son zamanlarda sıklıkla ekranlarda görünmesi bu açıklama ile birleşince kafaları karıştırdı.

Öldü söylentileri bitmek bilmedi

Dünyaya karşı kapalı bir kutu gibi olan Kuzey Kore'de lider Kim Jong-un'un sağlık durumu ile ilgili spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Kim, en son 1 Mayıs'ta bir fabrikayı ziyaret ederken görüntülendi. Ancak bu görüntüler, söylentileri bitirmeye yetmedi. Kuzey Kore lideri Kim'in önceki aylarda kameralar önüne çok daha fazla geçmesi, fabrika ziyaretinin göstermelik olduğu yorumlarına sebep oldu. Kim'in bir dönem çok yakın arkadaş olduğu bilinen eski basketbolcu Dennis Rodman'ın açıklamaları ise kafaları iyice karıştırdı.

Sağlık durumu arkadaşına soruldu

ABD'li eski NBA yıldızı Dennis Rodman, katıldığı bir televizyon programında dostu Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin soruyu yanıtladı. Kim, nisan ayında haftalarca kameralardan uzak durmuş bu da Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun kötüleştiği hatta öldüğü yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Piers Morgan'ın "Good Morning Britain" programına katılan Chicago Bulls takımının eski oyuncusu Rodman, sunucunun "Onun sağlık durumunu biliyor musun?" sorusunu Kuzey Kore'de neye dikkat edilmesi gerektiği konusunda tüyo vererek yanıtladı.

Kız kardeşine dikkat çekti

Rodman açıklamasında "Kuzey Kore ile iletişimim var, ama yine de şunu söyleyeceğim. (Kim'in) Kız kardeşini televizyonda ülkeyi yönetirken görürsen, bil ki ters giden bir şeyler var. Sana verebileceğimin hepsi bu" dedi.

58 yaşındaki Rodman 2013'te Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş ve Kim'le yakın dostluk kurduğunu açıklamış, Kim Yo-jong'u överek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kız kardeşi çok tatlı. Orada konuk olduğumda bana karşı çok cana yakındı."

Yönetime geçeceği tahmin ediliyor

Kuzey Kore uzmanları kamusal etkinliklerde ve önemli resmi görüşmelerde abisine eşlik eden kız kardeşi Kim Yo-jong'un ülke liderinin aniden görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde Kuzey Kore'yi yönetmeye başlayabileceğini tahmin ediyor. Kim Yo-jong, Kuzey Kore'de önemli siyasi kararların verildiği Devlet İşleri Komisyonu'nun üyesi değil fakat iktidar partisinin merkez komitesi üyelerinden ve aynı zamanda İşçi Partisi'nin propaganda ve Ajitasyon bölümü başkan yardımcısı.