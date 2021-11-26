  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kuzey Kore'de ilginç yasak! Kim Jong Un moda haline getirmişti
Dünya

Kuzey Kore'de ilginç yasak! Kim Jong Un moda haline getirmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 2019 yılında deri ceket giymeye başlamasıyla halk arasında da yaygın bir şekilde karşılık buldu. Ancak Kuzey Koreli yetkililer, Kim Jong Un'u taklit etmenin saygısızlık olduğunu söyleyerek, ülkede deri ceket giyilmesini yasakladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:00:00 -
Kuzey Kore'de ilginç yasak! Kim Jong Un moda haline getirmişti

Kuzey Kore'de polisler, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un moda seçimlerini taklit etmenin saygısızlık olduğunu söyleyerek, deri ceket giyilmesini yasakladı.

Kuzey Kore lideri Kim'in 2019'da deri ceket giyerek halkın önüne çıkmasının ardından popüler olmuştu.

Radio Free Asia'da yer alan habere göre, ilk başta parası yeten insanlar Çin'den ithal edilen gerçek deri ceket giymeye başladı. Daha sonra ise her pazarda satılan suni deri ceketler üretilmeye başlandı.

Satıcılara ve kullanıcılara sıkı denetim

Kuzey Kore'deki kaynaklar RFA'ya verdiği demeçte, ucuz taklitlere son vermek için polisler bu yola başvurdu. Sokaklarda dolaşan polisler, deri ceket satanlar ve giyenlerin ceketlerine el koyuyor.

RFA'ya başka bir kaynağa göre, deri ceket giyenler arasında Kim Jong Un'dan sonra ülkeyi yöneteceğine inanılan kız kardeşi Kim Yo Jong da yer alıyor.

Kaynak, "Yani deri ceket artık güçlü kadınların sembolü haline geldi. Deri montlar bir güç sembolü olarak tanınmaya başladığından, özel giyim tüccarları bu ürünü ithal ediyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ay nasıl da paralellik arzediyor

bizde de atatürk ismini koymak yasak, büyük ...
  • Yanıtla
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İnşallah tamamen ortadan kaldıracağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İnşallah tamamen ortadan kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’yle ilgili mesaj yayımladı. ..
Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!
Gündem

Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!

Pandemi sürecinde çizdiği felaket senaryoları ile halka korku pompalayan Prof. Dr. Bengi Başer, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı ile başlatılan..
Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu
Siyaset

Açıklanan son anket muhalifleri şoka soktu

Yayınlanan son anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 60'ı enflasyon, fahiş fiyat ve işsizlik gibi ekonomik sorunları muhalefetin değil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay