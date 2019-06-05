Kuzey Kore'de halka kritik çağrı!

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde, geçen hafta Çin sınırındaki Jagang bölgesinde bir çiftlikte Afrika domuz vebası salgını görüldüğünü Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne bildiren ülkede, hastalığın tehlikelerine karşı uyarılan halka salgına karşı önlem almaları çağrısı yapıldı.

Gazetede, "Afrika domuz vebası, dünya genelinde pek çok ülkede hızla yayılıyor. Hayvancılık endüstrisi ile ilgili tüm sektörler, birimler ve haneler, Afrika domuz vebasının yayılmasını önlemek için ülke genelinde sarf edilen çabalara katılmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Zirai Bilimler Akademisi'ne bağlı bir veteriner laboratuvarından yetkili de hastalığın enfeksiyon süreci, özellikleri ve önleyici tedbirlerden bahsetti ve salgından kaynaklanan ekonomik kayıpların "muazzam" olabileceği konusunda uyardı.

Yetkili, laboratuvarda geçen yıl nisan ayından bu yana hastalığa ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü.

Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara geçmiyor.