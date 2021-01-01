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Dünya Kuzey Kore'de 26 yıl sonra bir ilk!
Dünya

Kuzey Kore'de 26 yıl sonra bir ilk!

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, yılbaşında 26 yıl sonra bir ilke imza atarak vatandaşlarına mektup yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:40:00 -
Kuzey Kore'de 26 yıl sonra bir ilk!

Kuzey Kore'de 1995'ten beri ilk kez liderden vatandaşlara yeni yıl tebrik kartı gitti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kendisi için de bir ilk olan bu kartlarda halkına 'bu zor zamanlarda' verdikleri destek ve yönetime duydukları güven için teşekkür etti.

"Sıkı çalışacağım"

Resmi ajans KCNA'nın aktardığına göre "Halkımızın ideal ve arzularının gerçek olacağı yeni dönemi erkene çekmek için sıkı çalışacağım" diyen Kim vatandaşlara sağlık ve mutluluk diledi.

Kim her 1 Ocak'ta televizyonda ulusa sesleniş konuşması yapıyordu ama 2016'dan bu yana ilk kez toplanacak İşçi Partisi Kongresi nedeniyle bu yıl buna ara verebileceği yorumları yapılıyordu.

5 yılda bir yapılması planlanan Kongre, partinin en önemli organı. Ancak Mayıs 2016'daki son toplantı, 36 yıl sonra yapılan ilk kongre olmuştu ve yeni oluşturulan parti başkanlığına Kim seçilmişti.

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