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Dünya Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ikaz: Gerilimi artırabilir
Dünya

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ikaz: Gerilimi artırabilir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD ile Güney Kore’nin düzenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın, Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 18:37:00 -
Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ikaz: Gerilimi artırabilir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD ile Güney Kore’nin düzenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın, Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağı ikazında bulundu.

Yo-jong, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore ordusu ile ABD ordusunun ortak askeri tatbikatlarının planlandığı gibi sürdürüleceğine dair hoş olmayan haberler aldığını belirtti.

Eylülde düzenlenmesi planlanan söz konusu ortak askeri tatbikatın Güney ile Kuzey arasındaki gerilimi yeniden artırabileceğini vurgulayan Yo-jong, "Hükümetimiz ve ordumuz, Güney Kore’nin saldırgan bir savaş tatbikatı mı düzenlediğini yoksa cesur bir karar mı verdiğini yakından takip edecek." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 16 Mart'ta, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı ortak tatbikatı sert bir dille eleştiren Kim Yo-jong'a verecek bir yanıtları olmadığını ve bölgedeki ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceklerini söylemişti.

Kim Yo-jong'un, Güney Kore ve ortak askeri tatbikat düzenlediği ABD'ye daha ileri provokasyonlardan kaçınmaları uyarısında bulunduğunun anımsatılması üzerine Psaki, "Kuzey Kore'nin yorumlarına karşılık, doğrudan bir yorumumuz ya da yanıtımız yok." demişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore’nin gelecek ay birlikte yapması beklenen tatbikatlar öncesinde, askeri kapasitenin güçlendirilmesi çağrısı yapmıştı.

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