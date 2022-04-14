  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kuzey Kore, Güney Kore'ye ait tesisi yerle bir etti
Dünya

Kuzey Kore, Güney Kore'ye ait tesisi yerle bir etti

Kuzey Kore'nin, Güney Koreli bir şirket tarafından Kumgang Dağı'nda inşa edilmiş bir golf sahası ve bazı tatil tesislerini yıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 01:46:00 -
Kuzey Kore, Güney Kore'ye ait tesisi yerle bir etti

Chosun Media'da yer alan habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından bir yetkili, gazetecilere verdiği demeçte, "Kuzey'in golf sahasını ve tatil köyünü yıktığını öğrendik." ifadelerini kullandı.

Yetkili, Pyongyang'ı neler olduğunu açıklamaya ve bir çözüm bulmak için sınır ötesi görüşme çağrısına hızlı yanıt vermeye çağırdı.

Son ticari uydu görüntüleri de Kuzey'in Kumgang Dağı'nda inşa edilmiş otelin yıkımını neredeyse bitirdiğini, yakındaki golf sahasını ve tatil beldesini de yıktığını gösteriyor.

Yıkılan tesisin, Güney Koreli firma Hyundai Asan tarafından inşa edildiği ve teknik olarak Güney'e ait olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay