Kuzey Kore Güney Koreli görevliyi yaktı

Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin vurularak öldürdüğü ardından da ateşe verildiği öğrenildi.

Denetleme yapıyordu

Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırılan habere göre, Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığında görevli 47 yaşındaki kişi Kuzye Koreli askerler tarafından vurularak öldürüldü. Savunma Bakanlığı, iki ülke deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında hafta başında bir gemiyle denetleme görevindeyken gözden kaybolan yetkiliyi Kuzey Kore'nin öldürdüğünü belirtti.

Kuzey Kore'yi kınadılar

Güney Kore Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore güvenlik güçlerinin görevli adamı vurduğu ve sonra yaktığı belirtilerek, ordunun bu vahşice eylemi kınadığını ve Kuzey Kore'den açıklama beklendiği belirtildi.