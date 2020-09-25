  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kuzey Kore Güney Koreli görevliyi yaktı
Dünya

Kuzey Kore Güney Koreli görevliyi yaktı

Güney Koreli 47 yaşındaki Okyanuslar ve Balıkçılar Bakanlığı görevlisi Kuzey Kore tarafından kendi sularına girdiği iddia edilerek önce sırtından vuruldu sonra da yakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 04:42:00 -
Kuzey Kore Güney Koreli görevliyi yaktı

Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin vurularak öldürdüğü ardından da ateşe verildiği öğrenildi.

Denetleme yapıyordu

Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırılan habere göre, Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığında görevli 47 yaşındaki kişi Kuzye Koreli askerler tarafından vurularak öldürüldü. Savunma Bakanlığı, iki ülke deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında hafta başında bir gemiyle denetleme görevindeyken gözden kaybolan yetkiliyi Kuzey Kore'nin öldürdüğünü belirtti.

Kuzey Kore'yi kınadılar

Güney Kore Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore güvenlik güçlerinin görevli adamı vurduğu ve sonra yaktığı belirtilerek, ordunun bu vahşice eylemi kınadığını ve Kuzey Kore'den açıklama beklendiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35'leri vermeyen ABD, Türkiye'ye bel bağladı
Dünya

F-35'leri vermeyen ABD, Türkiye'ye bel bağladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs döneminde bireysel silahlanmanın en çok yaşandığı ABD'nin silah tedarikini Türkiye'den karşı..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
İngiltere'den yaptırım kararı
Dünya

İngiltere'den yaptırım kararı

İngiltere, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu tanımadıklarını duyurdu ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir uzlaşıya varamaması..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı