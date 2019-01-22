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Kuzey Kore füze üslerini gizliyor

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) yayınladığı rapora göre, Kuzey Kore varlığını gizlediği 20 füze üssünden birini ana füze merkez üssü olarak kullanıyor.

22 Ocak 2019 Salı 22:27
Kuzey Kore füze üslerini gizliyor

Münübe Yılmaz

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin yayınladığı rapora göre Kuzey Kore'nin gizlediği yaklaşık 20 balistik füze üssü var ve bunlardan birini ana füze merkez üssü olarak kullanıyor. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Kore sınırının 212 metre kuzeyinde bulunan ve 18 km2'lik alana kurulu olan Sino-ri füze komuta üssüne yerleştirilen Nodong, Kuzey Kore’nin gizlediği düşünülen saldırı sistemlerinden sadece birisi. Kuzey Kore tarafından varlığı açıklanmayan bu füze merkez üssü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile yapacağı görüşmeyi dört gözle beklediğini söylemesinden üç gün sonra ortaya çıktı. Kuzey Kore lideri Kim daha önce Haziran 2018'de gerçekleşen zirvede Trump'a nükleer silahlardan arınma konusunda söz vermiş olsa da, şu ana kadar adayı nükleer silahlardan temizleme hususunda tatmin edici somut bir adım atmadı.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:27
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