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Kuzey İrlanda'da güvenlik güçlerine saldırı

Co Fermanagh bölgesinde, güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:39
Kuzey İrlanda'da güvenlik güçlerine saldırı

LONDRA (AA) - Kuzey İrlanda'nın Co Fermanagh bölgesinde, güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Co Fermanagh bölgesinde "şüpheli cihaz" ihbarı alan polis ve askeri personel, olay yerinde incelemede bulunurken alana yerleştirilmiş bomba, kimliği belirlenemeyen kişilerce patlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Kuzey İrlanda polisinden yapılan açıklamada, olay "güvenlik güçlerine yönelik kasıtlı bir saldırı" şeklinde nitelendirildi.

- Kadın gazeteci vurularak öldürülmüştü

Son olarak Kuzey İrlanda'da Londonderry kentinde 18 Nisan'da İrlandalı Katoliklerin, İngiliz egemenliğine karşı 1919'daki ayaklanışının yıl dönümünde düzenlenen ve şiddet olaylarının yaşandığı gösterileri izleyen 29 yaşındaki kadın gazeteci Lyra McKee vurularak öldürülmüştü.

İrlanda Cumhuriyet Ordusundan (IRA) ayrılanlarca kurulan "Yeni IRA", McKee'nin öldürülmesini üstlenmişti.

Ocak'ta ise Londonderry'de adliye binası önünde bombalı araçla saldırı düzenlenmiş ancak can kaybı yaşanmamıştı.

- İrlanda sorunu 

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini tıkayan en önemli soruna dönüşen Kuzey İrlanda'da, özellikle anlaşmasız Brexit'in ardından terör ve çatışma günlerine geri dönülmesinden korkuluyor.

İngiliz İmparatorluğu'nun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar ayrılıkçı Katolikler ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu.

Kırk yıla yayılan ve "sorunlar" diye anılan yıllardaki terör olaylarında, yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada, 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:39
  1. Brexit
  2. Co Fermanagh
  3. IRA
  4. İngiltere
  5. Kuzey İrlanda
  6. Terör

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