Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada 'Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.