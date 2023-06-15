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Gündem Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Gündem

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Yeniakit Publisher
2023-06-15 19:21:00 -
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada 'Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

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