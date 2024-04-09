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Gündem Kuzey Irak'ta bir askerimiz şehit oldu
Gündem

Kuzey Irak'ta bir askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-09 22:37:00 -
Kuzey Irak'ta bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde hain terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bir askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız ​​​​​​​Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.


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