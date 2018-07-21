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Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:27
Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalında 8 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 20-21 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalına hava harekatı düzenlendi.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava harekatı sonucunda 8 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:27
  1. Hakkari
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. TSK

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