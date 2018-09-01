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Kuzey Irak'a hava harekatı! 7 terörist öldürüldü

TSK tarafından Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist öldürüldü.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:27
Kuzey Irak'a hava harekatı! 7 terörist öldürüldü

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında birliklere saldırı hazırlığında olan silahlı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:27
  1. Hakkari
  2. TSK
  3. hava harekatı

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