Kuzey Irak'a hava harekatı! 7 terörist öldürüldü
TSK tarafından Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist öldürüldü.01 Eylül 2018 Cumartesi 12:27
TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.
Paylaşımda, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında birliklere saldırı hazırlığında olan silahlı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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