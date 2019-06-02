Kuzey Irak'a hava harekatı! 4 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyin düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyon kapsamında yerleri belirlenen 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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