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Kuzey Irak'a hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 20:49
Kuzey Irak'a hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:49
  1. tsk

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