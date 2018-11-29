Kuzey Irak'a hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
TSK tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.29 Kasım 2018 Perşembe 20:49
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.
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