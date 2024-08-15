Kuzey Irak'a giden Fulya Öztürk fenalaştı imdadına Mehmetçik yetişti
Gazeteci Fulya Öztürk, özel izinle gittiği Kuzey Irak’ın TSK’nın operasyon bölgelerini görüntülemişti. Öztürk'ün bölgede aniden fenalaştığı ortaya çıktı.
CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk, geçtiğimiz günlerde Özel izinle Kuzey Irak'ta Metina-Zap bölgesine gitmiş ve bölgedeki TSK operasyonunu görüntülemişti. Öztürk'ün bölge şartlarından rahatsızlanarak fenalık geçirdiği öğrenildi.
Türkiye Güvenlik Korucuları'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde güvelik güçlerinin Öztürk'e yardım ettiği görüldü. Paylaşıma, "Korucularımızın ve askerlerimizin en büyük destekçisi Haber Şefi Sayın Fulya Öztürk Irak’ın kuzeyinde aniden fenalaştı" notu düşüldü.
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