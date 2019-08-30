Kuzey Ege'de 51 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Küçükkuyu beldesi sahilinden bir grubun denize açıldığını belirledi. "TCSG-81" Bot Komutanlığınca yakalanan Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen kıyıya getirildi. Küçükkuyu'daki Sahil GüvenlikKarakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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