0553 313 94 23

Kuzey Ege'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:09
Kuzey Ege'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Küçükkuyu beldesi sahilinden bir grubun denize açıldığını belirledi.

"TCSG-81" Bot Komutanlığınca yakalanan Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Küçükkuyu'daki Sahil GüvenlikKarakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:09
  1. düzensiz göçmenler
  2. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  3. Küçükkuyu beldesi
  4. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  5. yabancı uyruklu göçmenler
  6. Bot Komutanlığı
  7. TCSG-81

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye Başkanı Faruk Demir’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
    1. Belediye Başkanı Faruk Demir’in 30..
    2. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü..
    3. Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya..
    4. Taksicinin dikkati sahte para..
    5. Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    6. Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    7. İzmir’de derbi ateşi yanacak
    8. Dumlupınar’da Zafer Bayramı coşkusu
    9. Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    10. Denizlili fotoğrafçıdan ‘insanlık..
    11. Ata sporlarının en güzel kareleri..
    12. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    13. Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç..
    14. Malatya’da Transanatolia heyecanı
    15. Yeni Malatyasporlu futbolculara..
    16. Adana’dan gelen öğrenciler, Tunceli’yi..
    17. 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş..
    18. Yavuzeli’nde Zafer Bayramı kutlandı
    19. "Hedefimiz her maçtan puan almak"
    20. Doğu Anadolu’da sağanak yağış uyarısı
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması