Kuzey Çevre Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 kişi öldü Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde plakası alınamayan bir TIR iddiaya göre otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan Slovakya uyruklu bir kişiye çarptı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde gerçekleşti. İddiaya göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş yapacak olan ve plakası alınamayan bir tır yolun karşısına geçmeye çalışan Slovakya uyruklu S.L. (29) isimli kişiye çarparak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Tırın altında metrelerce sürüklenen S.L. olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazıyı gören köprü görevlileri jandarma ve otoyol polis ekiplerine ihbarda bulundu. SAVCI İNCELEMELERİ ARDINDAN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI Olay yerine gelen otoyol polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da incelemeler gerçekleştirdi. Savcının incelemesi ardından yabancı uyruklu şahsın cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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