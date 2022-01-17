Kuzey Amerika'nın "Osmanlı torunu" valisi böyle duyurdu: Türkiye ile ittifakımızı güçlendirdik

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Latin Amerika ülkesi Meksika'da yaptığı faaliyetler ve üst düzey ziyaretlerle Türkiye-Meksika ilişkilerinin ilerletilmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, birçok açılış yapmak ve üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla Meksika'ya ziyarette bulundu.

Ziyarette Yorulmaz'ın yanı sıra Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, TİKA Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin'den oluşan heyet, Hidalgo Eyalet Valisi ve eski Federal Milletvekili Senatör Omar Fayad Meneses ile bir araya geldi.

Görüşmenin akabinde Hidalgo'nun, Apan ve Huichapan belediyelerinde bulunan yaşlı bakımevlerinde TİKA tarafından kurulan fizik tedavi merkezlerinin açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Meneses, Türkiye-Meksika ittifakını güçlendirecek ve sağlamlaştıracak ilk adımın TİKA eliyle atıldığını dile getirdi.

Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında yapılacak iş birliğiyle ilişkilerin geliştirileceğini söyleyen Meneses, "Dedemin Osmanlı kimliği vardı. Türkiye ve Meksika kültürleri arasında çok önemli benzerlikler var ve bu benzerlikler, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönettiği bazı bölgelerden Meksika'ya gerçekleşen göçlerle taşındı ve böylece Meksika kimliğinin de bir parçası oldu." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Söylemez de Meksika ve Türkiye'nin ticaret hacminin her geçen gün arttığına işaret etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz da son 5 yılda TİKA tarafından Meksika'da gerçekleştirilmiş projelere değindi. TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisinin kurulmasıyla iki ülke arasında yükselen iş birliğine dikkat çeken Yorulmaz, "TİKA, bu anlamda üzerine düşen vazifeyi yapmaya hazırdır ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve benzeri alanlarda iş birliklerine devam edecektir." dedi.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) Başkanı Diego Prieto Hernandez ve Ulusal Dünya Kültürleri Müzesi Direktörü Gloria Artis ile de görüşmeler yapan Yorulmaz, TİKA'nın INAH iş birliğinde gerçekleştireceği ve iki ülke ilişkilerinde çok önemli yere sahip olacak kalıcı Türkiye Müzesi Projesi'nin detaylarını ele aldıklarını söyledi.

Görüşmede, INAH Başkanı Hernandez, Türkiye'nin zengin tarih ve kültürünün olduğunu vurgulayarak arkeolojik alanlara sahip iki ülkenin bu alanlarda ortak çalışmalarının artması gerektiğini belirtti.

Yorulmaz, ziyarette Oaxaca hükümeti yetkilileriyle görüşmesinin ardından TİKA tarafından Oaxaca eyaletinde sağlık erişimi kısıtlı topluluklara hizmet vermek üzere tasarlanan tıbbi ekipmanı ve Mobil Klinik aracını Oaxaca makamlarına teslim etti.

Oaxaca ziyaretinde TİKA'nın kurulumunu yeni tamamladığı, kadın istihdamını artıracak Marangozluk Eğitim Merkezlerinin Oaxaca hükümet yetkililerine teslimi de yapıldı.

Meksika Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı (AMEXCID) Direktörü Laura Elena Carillo ile de görüşme yapan Yorulmaz, iki ülke arasındaki kalkınma iş birliğini ve tecrübe paylaşımını artıracak 2022 yılı ortak projeleri değerlendirdi.

AMEXCID, Haiti'de 2021'de meydana gelen depremde Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla sağladığı insani yardımların Haiti'ye Meksika askeri uçaklarıyla taşınmasını koordine etmişti.

Yorulmaz, TİKA'nın, Meksika'nın yerli Chontal halkına yönelik gerçekleştirdiği Chontal Halkı Kalkınma Projesi'nin açılışını yaparak, yerli kabilelere yönelik yayın yapan "La Voz de la Sierra Oriente" ve "La Voz de la Costa Chica" adlı kuruluşlara bağlı 5 radyo istasyonuna TİKA'nın temin ettiği ekipmanı teslim etti.

Chontal halkı lideri Artemio de la Cruz, açılış törenindeki konuşmasında, Chontal halkının uzun yıllar birçok hizmetten mahrum kaldığını, topluluklarının geleceği için mümkün göremedikleri birçok hizmetin TİKA'yla hayat bulduğunu belirterek bu vesileyle TİKA'ya ve Türk halkına teşekkür etti.

AA muhabire açıklamalarda bulunan Yorulmaz, TİKA'nın Meksika'daki faaliyetlerine 2014'te imzalanan mutabakat zaptıyla başladığını anımsatarak o tarihten bu yana Meksika Bölge Ofisi eliyle Meksika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerinde eğitim, sağlık, tarım, meslek edindirme, acil insani yardım gibi alanlarda faaliyetler yaptığını ifade etti.

Meksika ve bölge ülkelerde yürütülen faaliyetlerde en önemli partnerin AMEXCID olduğunu vurgulayan Yorulmaz, "Özellikle Oaxaca'da teslimini yaptığımız gezici klinik ile kısa vadede hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu tıbbi bakım sağlanarak çocuklarda, kadınlarda ve yaşlılarda en sık görülen hastalıkların tespiti ve tedavisinde çok önemli sonuçlar elde edilecektir." diye konuştu.

Yorulmaz, projeyle eyaletin 8 bölgesinde yılda 25 bin kişiye hizmet verilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Meksika Dünya Kültürleri Müzesi'nde Türkiye'den tarihi ve kültürel eserlerin sergileneceği kalıcı Türkiye Salonu Projesi'ne değinen Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Meksika'da yıllık 500 bin kişinin ziyaret ettiği Dünya Kültürleri Müzesi'nde, Kalıcı Türkiye Salonu kurma projemiz var. Proje kapsamında Müze Direktörü'yle çok önemli bir görüşme yaptık. Dünya Kültürleri Müzesi'nde başka devletlerin de kalıcı salonları var. Türkiye'nin de böyle önemli bir müzede tarihi ve kültürel eserlerini sergileyecek olması Türkiye-Meksika ilişkileri açısından tarihi bir öneme sahip. Bu anlamda çok heyecanlıyız. Aynı heyecanı Meksika tarafı da taşıyor.

Hem Ulusal Dünya Kültürleri Müzesi Direktörü Gloria Artis hem de Meksika'nın önde gelen antropologlarından Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) Başkanı Diego Prieto Hernandez ile yaptığımız görüşmelerde ortak projelerin hayata geçirilmesinden çok memnun olacaklarını ifade ettiler, özellikle bu projelere TİKA'nın aracılık yapmasını da memnuniyetle karşıladılar."

Yorulmaz, Meksika makamlarınca TİKA Program Ofisine çok farklı proje ve iş birliği talepleri geldiğini, özellikle toplumda dezavantajlı konumda bulunan gruplara yönelik sosyal yönü ağır basan projeler konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.