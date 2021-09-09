Kuzey Amerika'da katliam! Bir kuyudan çıkan ceset sayısı kan dondurdu
Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da bir artezyen kuyusundan 20 ceset çıktı.
Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Veracruz eyaletine bağlı Omealca kasabasında, bir evin yakınında bulunan artezyen kuyusundan cesetler çıktı.
Yetkililer, savcılık eşliğinde kuyuda yapılan incelemelerden sonra 30 metre derinlikten 20 ceset çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Meksika'da cinayet sayısı beş yıldır sürekli artış gösteriyor. Ancak 2019'daki artış oranı yüzde 2,5 oldu. Bu oran, önceki yıllarda yüzde 17 ve 28 olmuştu. Ülke, dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak görülüyor.