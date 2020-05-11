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Aktüel

Kuzey Afrika sıcakları etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde Kuzey Afrika’dan gelen sıcaklıkların etkili olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:11:06 -
Kuzey Afrika sıcakları etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde Kuzey Afrika’dan gelen sıcaklıkların etkili olacağı bildirildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta süresince yurdu etkisi altına alan serin ve yağışlı havanın hafta sonu ülkeyi terk ettiği belirtildi.


Bugün ve yarın yurt genelinde yağış beklenmediği, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Yurdumuz yüksek basınç merkezinin etkisi altına girmiş olup, bu hafta boyunca yurdumuzda Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. 13 Mayıs Çarşamba günü ülkemizin kuzey kesimlerinin Karadeniz üzerinden gelen kısa süreli serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak geçişleri görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar ülkemizde yağış beklenmiyor. Havanın genellikle kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, güney kesimlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinde bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 C derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

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