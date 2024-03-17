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Kuzenler arası silahlı kavgada kan aktı! Evleri ve araçları ateşe verdiler

Yeniakit Publisher
2024-03-17 23:07:00 - 2024-03-17 23:11:41

Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki amca çocukları arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre amca çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Ali Kiraz hayatını kaybederken Hüseyin Kiraz ise ağır yaralandı.

Bazı evler ile araçlar ateşe verildi

Kavga nedeniyle mahallede olaylar çıktı. Yaşanan olaylarda bazı evler ile araçların ateşe verildiği öğrenildi.

Kavga ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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