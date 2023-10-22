Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aşağıkoçaklar Mahallesi’nde üzüm bağının içindeki kuyudan kedi sesi duyan Seydi Tolan (60), Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Sarıgöl itfaiyesini arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 18 metre derinliğindeki kuyunun içindeki yavru kediyi kurtararak doğaya bıraktı.
Seydi Tolan, "Kedi sesini bağımda çalışırken duydum. Nereden geldiğini belirledim, sonra itfaiye ekiplerini haberdar ederek yardım istedim. Kısa sürede gelerek kediyi kurtardılar ve doğaya bıraktılar" dedi.