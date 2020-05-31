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Aktüel

Kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

Konya’da 16 metre derinliğindeki kuyuya düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:59:55 -
Kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

Konya’da 16 metre derinliğindeki kuyuya düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı.


Merkez Selçuklu ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yazıbelen Mahallesi’nde bir kuzunun kuyuya düştüğü ihbarını alan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hayvanı kurtarmak için operasyon düzenledi. 16 metre derinliğindeki kuyuya gerekli tedbirleri alarak bir itfaiye eri indirildi. Kuyuda olabilecek gazdan etkilenmemesi için maske ile aşağı inen itfaiye eri, kuzuyu kucaklayarak halatla yukarı çekildi. Furkan Dinç’e ait kuzu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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