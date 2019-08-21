Kuyuya düşen koyunun yardımına itfaiye yetişti! Düzce'de kanalizasyon kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde bir yurt binasında çalışan işçiler, inşaatın yanında bulunan boş araziden hayvan sesi duydu. Sesin geldiği yere giden işçiler, kanalizasyon kuyusunda bir koyunun olduğunu gördü. Kendi çabalarıyla koyunu çıkarmak isteyen işçiler, sonuç alamayınca durumu Düzce Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyuya girerek koyunu bulunduğu yerden çıkararak sahibinin yakınlarına teslim etti.

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