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Yerel Kuyuya düşen çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Yerel

Kuyuya düşen çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-24 23:46:00 - 2023-04-24 23:47:27
Kuyuya düşen çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da 10 metrelik su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk, çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da 10 metrelik su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk, çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın kırsal Sağlık Mahallesi'nde yaşandı. Evinin bahçesinde oyun oynayan 2 yaşındaki G.A., içinde su olan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Ekipler sevk edildi

Olay sonrası bölgeye sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesi yardımıyla kuyunun etrafını kazan ekipler, çocuğu çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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