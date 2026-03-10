  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Kuyumcukent AVM'de 20 milyonluk soygun
Gündem

Kuyumcukent AVM'de 20 milyonluk soygun

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'da bulunan Kuyumcukent AVM'de kapalı otoparka giren uzun namlulu silahlı 7 kişi. 20 kilyon lirayı alarak kaçtı. Soygun anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Mart Pazartesi günü saat 07.22'de Kuyumcukent AVM'nin kapalı otopark bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre. 7 kişi uzun namlula silahlarla otopark bölümüne geldi. Şüpheliler kapıda bulunan kişilere silah doğrultarak kendilerini engellemelerine izin vermedi. İçeride bulunan 20 milyon lirayı araca yükleyen soyguncular olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Soygun anı saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı.

