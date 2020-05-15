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Kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:12:20 -
Kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir kuyumcudan 35 adet yüzüğün bulunduğu tablayı çalan şüpheli tutuklandı.

Habibler Mahallesi'nde bir kuyumcudan içinde 35 yüzüğün bulunduğu tablanın çalınması üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, yüzük bakmak isteyen ve kuyumcunun çıkardığı tablayı bir anda alarak kaçan şüphelinin kimliğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, Mehmet A. (31) ile kendisine yardım ettiği değerlendirilen Erkan A. (34) ve Selcan İ. (23) Bağcılar'da gözaltına alındı.

Mehmet A'nın 15 farklı dosyadan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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