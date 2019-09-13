Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı Van’ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van’ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez Mahallesi’nde kuyudan köpek sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye kısa sürede ulaşan ekipler, kuyuda 3 yavru köpek olduğunu tespit etti. Dar olan kuyunun ağzını genişleten itfaiye erleri, merdiven yardımıyla kuyuya inerek mahsur kalan yavru köpekleri kurtardı.

Çocukların sevinç çığlıkları arasında kuyudan çıkarılan yavru köpekler annelerinin yanına bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.