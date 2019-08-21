0553 313 94 23

Kuyucak ve Karacasu’da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda bin 300 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:50
Kuyucak ve Karacasu’da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda bin 300 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ‘Uyuşturucu madde eylem planı’ çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde Kuyucak ve Karacasu ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi ve Karacasu ilçesi Karacaören Mahallesi dikilitaş mevkiinde düzenlenen operasyonlar kapsamında K.U. isimli şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 285 kök kenevir bitkisi, 1020 gram kubar esrar ile H.E isimli şüphelinin arazisinde yapılan aramada ise bin 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken; 3 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PAEM sınav sonuçları açıklandı 25. dönem POMEM 10 bin polis alım ne zaman?
    1. PAEM sınav sonuçları açıklandı 25...
    2. Tarih 11 Kasım! Bakanlıktan rekor..
    3. Akhisar’da engellilere büyük kolaylık
    4. Ruhani'den "Batı'ya petrolümüz..
    5. Kolesterolü düşüren mucizevi içecek
    6. "Evleri yanmaktan 'karşı ateş' metodu..
    7. Amed Sportif Faaliyetler’den teşekkür..
    8. Olası savaş öncesi kritik hamle! 125..
    9. Kartal’ın parklarındaki güneş enerjisi..
    10. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
    11. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    12. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    13. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    14. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    15. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    16. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    17. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    18. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    19. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    20. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    21. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    22. Başkan Tarhan, kadın üretici..
    23. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
    24. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    25. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    26. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    27. Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin..
    28. Japonya'da hızlı tren, kapısı açık..
    29. 'Çerkes Hasan Vakası' kitaplaştı
    30. Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!