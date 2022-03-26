Kuytul'dan Süleyman Soylu fitnesi! Acizce, Erdoğan'ı kışkırtmaya çalıştı

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Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı üyeleri, geçtiğimiz hafta sonu Adana sokaklarını karıştırarak büyük bir provokasyona imza attı. Yaşanan birkaç münferit hadise üzerinden tüm Emniyet teşkilatını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Kuytul, "28 Şubat çığırtkanlığı" yapacak kadar ileri gitti.

Bakan Soylu üzerinden fitne tohumları ekti!

Alparslan Kuytul, şimdi de Cumhur İttifakı'na fitne sokma çalışmalarına başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kuytul, "Ak Parti yetkilileri bunu unutmasınlar ve Cumhurbaşkanı bunu göze alsın. Eğer bunu yapmazsa Süleyman Soylu Ak Parti'yi bitiriyor. Soylu'nun MHP ile ittifak halinde olduğu, Erdoğan'a bağlı olmadığı açıktır. Soylu Bahçeli'nin emrindedir, bunu bilmeyen yok." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'yi birbirine karşı "acizce" kışkırtmaya çalışan Kuytul, "AK Parti milletini düşünmüyorsa bile kendini düşünsün ve bu duruma son versin. Yoksa Ak Parti bugün koltuğunu kaybetsin, MHP'nin emrindeki bu emniyet, Ak Partililerin hepsini hapislere doldurur, bugün bize yaptığını onlara da yapar." ifadlerini kullandı.

'Bizimle uğraşanın kim olduğu ortaya çıktı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de hedefe koyan Kuytul, şöyle devam etti:

Ben zaten biliyordum fakat elimde delil olmadığı için açıklamıyordum. Bu olayla Soylu'nun ve Bahçeli'nin bu işin arkasında olduğu ortaya çıkmıştır. Bütün emniyet teşkilatı MHP'nin elindedir.

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