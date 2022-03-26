  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kuytulcuların Adana'yı karıştırdığı yetmedi! 'Şov yapmayın, içeri girin programınızı yapın'
Gündem

Kuytulcuların Adana'yı karıştırdığı yetmedi! 'Şov yapmayın, içeri girin programınızı yapın'

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Ankara'daki programının düzenleneceği salon önünde emniyet güçlerini kışkırtmaya çalıştı. Kuytul'a cevap veren emniyet yetkilisi, "Şov yapmayın. İçeri girin programınızı yapın." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 15:55:00 - 2022-03-26 16:01:22

 Yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz hafta sonu Adana sokaklarını karıştıran Furkan Vakfı üyeleri bu hafta sonu da Ankara'da kargaşa peşinde koşuyor.

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, vakıflarının bir programına katılmak üzere Ankara'ya gitti. Programın düzenleneceği salon önünde cep telefonları ile video kaydeden Furkan üyeleri emniyet güçlerini kışkırtmaya çalıştı.

Polisi kışkırtma çabası!

Bina önünde açıklama yapan Semra Kuytul, polis tarafından alınan güvenlik tedbirlerini eleştirdi. Bu esnada Kuytul'un yanına gelen bir emniyet mensubu, "Şov yapmayın. İçeri girin programınızı yapın." dedi.

Kuytul, emniyet mensubuna, "Şov yapanlar elinde silahı ile bekleyenlerdir." diye karşılık verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay