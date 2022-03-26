Kuytulcuların Adana'yı karıştırdığı yetmedi! 'Şov yapmayın, içeri girin programınızı yapın'
Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Ankara'daki programının düzenleneceği salon önünde emniyet güçlerini kışkırtmaya çalıştı. Kuytul'a cevap veren emniyet yetkilisi, "Şov yapmayın. İçeri girin programınızı yapın." dedi.
Yeniakit.com.tr
Geçtiğimiz hafta sonu Adana sokaklarını karıştıran Furkan Vakfı üyeleri bu hafta sonu da Ankara'da kargaşa peşinde koşuyor.
Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, vakıflarının bir programına katılmak üzere Ankara'ya gitti. Programın düzenleneceği salon önünde cep telefonları ile video kaydeden Furkan üyeleri emniyet güçlerini kışkırtmaya çalıştı.
Polisi kışkırtma çabası!
Bina önünde açıklama yapan Semra Kuytul, polis tarafından alınan güvenlik tedbirlerini eleştirdi. Bu esnada Kuytul'un yanına gelen bir emniyet mensubu, "Şov yapmayın. İçeri girin programınızı yapın." dedi.
Kuytul, emniyet mensubuna, "Şov yapanlar elinde silahı ile bekleyenlerdir." diye karşılık verdi.