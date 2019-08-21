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Kuvvetli yağış kazayı da beraberinde getirdi: 2 yaralı

Zonguldak’ta kuvvetli yağışın ardından Kozlu ilçesi çıkışındaki rampada trafik kazası meydana geldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:45
Kuvvetli yağış kazayı da beraberinde getirdi: 2 yaralı

Zonguldak’ta kuvvetli yağışın ardından Kozlu ilçesi çıkışındaki rampada trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen sıkışmalı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre akşamüzeri yaşanan kuvvetli yağışın ardından birçok bölge sular altında kaldı. Kozlu ilçesi çıkışında bulunan rampada da trafik kazası yaşandı. Sıkışmalı yaşanan kazaya AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 kişi ambulanslarla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.


Öte yandan ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:45
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