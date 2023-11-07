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Ekonomi Kuveyt'ten heyecanlandıran Türkiye açıklaması: Bunu yapabiliriz
Ekonomi

Kuveyt'ten heyecanlandıran Türkiye açıklaması: Bunu yapabiliriz

Yeniakit Publisher
2023-11-07 14:27:00 -
Kuveyt'ten heyecanlandıran Türkiye açıklaması: Bunu yapabiliriz

Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban, "Ticaret hacmimiz artıyor. Ancak biz hala karşılıklı yatırım alanında büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu da ortak çabalarımızla gerçekleştirebiliriz" dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Kuveyt'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve iş insanları katıldı.

37 firma katılıyor

Toplantının açılışında konuşan Gültepe, Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti'nin farklı sektörlerden 37 firma ve toplam 45 katılımcıdan oluştuğunu ifade ederek, Türkiye ve Kuveyt'in bu coğrafyada ağırlığı olan, sözü dinlenen iki önemli ülke olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında tarihi, kültürel ve beşeri bağlar bulunduğunu aktaran Gültepe, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen yıl daha da güçlenip derinleşiyor. Ticari ilişkilerimizin gelişmesi adına bugünkü programımız büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

4 bin firmayla 480 milyon dolar ihracat

Gültepe, Kuveyt ile ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için her türlü diyaloğa açık olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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"Kuveyt'e yaklaşık 4 bin firmamız ihracat yapıyor. Kuveyt'e bu yıl 10 ayda 480 milyon dolar ihracat yaptık. En yüksek ihracat yaptığımız sektörler, 87 milyon dolarla hazır giyim, 76 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 55 milyon dolarla da kimyevi maddeler şeklinde sıralanıyor. Ayrıca ilaç ve kimya, tarım ve hayvancılık, demir-çelik sektörlerinde ciddi bir ihracat potansiyelimiz var. Bugün tekstilden gıdaya, bilişimden halıya, metalden mobilyaya geniş bir yelpazede firmalarımızla buradayız. Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle karşılıklı ticareti geliştirmesini, bölgenin geleceği adına son derece önemsiyoruz."

Karşılıklı ticaretin getirdiği bereketi, bolluğu bölgeyle paylaşmak istediklerini belirten Gültepe, ülkelerin refahını artıracak, ticari ilişkileri geliştirecek her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

'Yatırım alanında büyük fırsatlar var'

Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban da ticaret heyetinin Kuveyt ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, yatırım ilişkilerinin daha da artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Kuveyt'e yabancı yatırımcı çekmek için yaptıkları düzenlemeleri ve kolaylıkları anlatan el-Ayban, "Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkiler son yıllarda özellikle büyük gelişme kaydetti. Özellikle yatırım ve ticaret alanında son derece iyi ilişkilere sahibiz. Ticaret hacmimiz artıyor. Ancak biz hala karşılıklı yatırım alanında büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu da ortak çabalarımızla gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

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