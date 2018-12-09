0553 313 94 23

Katar'dan flaş Katar açıklaması! 'Artık bir son verin'

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmama kararının ardından başlatılan kara propagandaya tepki gösterdi.

09 Aralık 2018 Pazar 23:03
Katar'dan flaş Katar açıklaması! 'Artık bir son verin'

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, abluka ülkeleri ile Katar arasında medya üzerinden yürütülen kara propagandaya son verilmesi çağrısı yaptı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Körfez krizinin sona ermesini sağlamak üzere havayı yumuşatmak için anlaşmazlık içindeki ülkeler arasında medya üzerinden yürütülen kara propagandaya son verilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde konuşan Sabah, toplantının önemine dikkati çekerek, ülkesinin KİK'i destekleme ve koruma konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

"Karşı karşıya kaldıklarımızın en tehlikelisi"

"Bölgemizde yaşanan olaylar ve tehlikeli gelişmelerin farkındayız. Öyle sanıyorum ki karşı karşıya kaldıklarımızın en tehlikelisi, KİK içinde olan anlaşmazlık ve bu anlaşmazlığın devam ediyor oluşudur." diyen Sabah, KİK ülkelerinin pozisyonlarının birliği ve halklarının çıkarları açısından ciddi bir tehditle yüz yüze bulunduklarını, dünyanın kendilerine sarsıntı geçiren bir oluşum olarak bakmaya başlayacağını söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır ile Katar arasında medya üzerinden gerçekleştirilen kara propagandaya son verme çağrısında bulunan Sabah, bunu Körfezin pozisyonunu bir kılmak, bu birliğin bozulmasını engellemek ve KİK'in geleceği için meçhul bir akıbetten kaçınmak adına istediğini ifade etti.

Kara propagandanın, "ilke ve değerlere dokunduğunu, kardeşler arasında ayrılık ve fitne tohumları ektiğini, inşa ettikleri her şeyi yıkacağını" belirten ve bu kara propagandanın son bulmasının önemine vurgu yapan Sabah, "Kardeşlerim, yaptığım bu davete, icabetin önemi konusunda benimle aynı düşünceye sahip olduğunuza inanıyorum. Bu adım havayı yumuşatacak. Havanın yumuşaması da anlaşmazlık dolayısıyla yaşadıklarımızın yansımalarını kontrol altına alma fırsatlarımızı artıracak." diye konuştu.

"Hepimiz için doğrudan tehdit teşkil etmektedir"

Konuşmasında bölgedeki diğer meselelere de değinen Kuveyt Emiri, "Yemen'de devam eden çatışmalar, hepimiz için doğrudan tehdit teşkil etmektedir. Halihazırda İsveç'te yürütülen siyasi görüşmelerin başarılı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ülkesinin Suriye için siyasi çözümü desteklediğini yineleyen Sabah, Irak'ta da yeniden imar konusunda başarılı olunmasını diledi.

Sabah, Ortadoğu barış sürecinin yeniden başlaması ve uluslararası kararlar ve Arap barış girişimi temelinde kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış anlaşmasına ulaşılmasını istediklerini söyledi.

39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katar Emiri Şeyh Temim, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in yokluğunda başlamıştı.

Kuveyt krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti

Zirveye liderler düzeyinde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife katılıyor.

Öte yandan, diğer ülkelerden Umman Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum katılıyor. Katar'ı temsilen ise Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said el-Merihi başkanlığındaki bir heyet bulunuyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davet göndermişti. Katarlı bir yetkili, dün akşam Katar Emiri'nin KİK Zirvesi'ne katılmayacağını söylemişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 23:03
  1. Katar
  2. Kuveyt

YORUM YAZ

  • uyan dünya uyan dünya 2 sa önce
    baş çıban ısrael vede sömürge pi.i abd karıştırıyor ortadoğuyu. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi...eridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Resmi evrakın yakılmak istendiği iddiası
  1. Resmi evrakın yakılmak istendiği iddiası
  2. Sakarya'da işçilerin devrilen vincin..
  3. Hurdaları satan ağabeyine bakın ne yaptı
  4. TSK'nın gücüne güç katacak
  5. Twitter'dan tepki çeken Myanmar..
  6. Alışveriş yapanlar dikkat! Mağdur..
  7. Fransız Bakan Müslümanlar Kongresi'ne..
  8. O ülkede 70 milyondan fazla kişi okuma..
  9. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Aralık 2018
  10. Katar'dan KİK zirvesinin kapanış..
  11. İşte yılın en komik yemek tweetleri
  12. Dişisine 'zarif' erkeğine 'heybetli'..
  13. Adil Öksüz’ü arayan şube müdürü..
  14. Avrupa kentlerinde 'Sarı Yelekliler'..
  15. GÜNCELLEME - Fransa'da dünkü..
  16. Bedelli askerler bakın nasıl eğitiliyor?
  17. Mansur Yavaş'tan ittifak açıklaması!
  18. Batı Şeria'da silahlı saldırıda 6..
  19. GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı..
  20. Mısır unu siyah nokta düşmanı!
ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
Laikçi linç görevden aldırdı
Laikçi linç görevden aldırdı
Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor
Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor
Mülteciler tren istasyonunda yakalandı
Mülteciler tren istasyonunda yakalandı

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Skandal! Kanal D dizisinde Yahudi sembolleri
Skandal! Kanal D dizisinde Yahudi sembolleri