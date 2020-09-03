Kuveyt'te ilk kez 8 kadın hukukçu hakim olarak atandı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te ilk kez 8 kadın hukukçu yemin ederek hakimlik görevlerine başladı.

Kuveyt resmi haber ajansının (KUNA) haberine göre, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yusuf el-Mutavva, kadın hakimlerin yemin töreninde açıklamalarda bulundu.

Ülkede 8 kadının yanı sıra 46 hakimin ataması yapılırken, Mutavva yapılan atamaların yargıyı "Kuveytlileştirme" çabasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Mutavva, "Kadın hakimlerin tecrübesi değerlendirilerek, bir süre sonra sayısı artırılabilir." diyerek, yeni atanan kadın hakimlerin önemli bir rol oynadıklarını ifade etti.

Hakimlerin, üzerlerindeki sorumluluğun bilincinde olmaları gerektiğine işaret eden Mutavva, hakimleri "görevlerine bağlı kalmaya, adaleti ve tarafların iyiliğini gözeterek karar vermeye" davet etti.

Kuveyt Başsavcısı Dırar el-Asusi, 30 Haziran'da 8 kadın savcının hakimliğe terfi ettirilmesi yönünde karar almıştı.



Aktivistler ise sosyal medyada, Başsavcı Asusi'nin aldığı kararı "tarihi bir adım" olarak değerlendiren paylaşımlar yapmıştı.

Yargı kadrosunda açık bulunan Kuveyt, bu eksiği Mısır'dan ve son zamanlarda Tunus'tan gelenlerle kapatmaya çalışıyor.