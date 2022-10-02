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Yerel Kuveyt'te deprem: Hükümet istifa etti
Yerel

Kuveyt'te deprem: Hükümet istifa etti

Kuveyt'te Başbakan Şeyh Ahmed Nawaf el-Sabah, hükümetin istifasını Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah'a sundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 13:26:00 -
Kuveyt'te deprem: Hükümet istifa etti

Kuveyt'te yaşanan siyasi krizin ardından hükümet istifa etti. Başbakan Şeyh Ahmed Nawaf el-Sabah, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah'a istifayı sundu. İstifayı kabul eden Veliaht Prens, başbakandan yönetici unvanıyla hükümette kalmasını talep etti.

Kuveyt’te parlamento feshedilmiş ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah tarafından yayınlanan kararnamede, ulusal birliği tehdit eden farklılıkların, çatışmaların ve kişisel çıkarlara yönelik tercihlerin olduğu siyasi sahneyi düzeltmek için parlamentonun feshedildiği aktarılmıştı.

Yeni parlamentonun seçilmesi için 2 ay içinde erken genel seçim yapılacağı bildirilmiş ve geçtiğimiz günlerde de parlamento seçimi gerçekleştirilmişti.

Veliaht Prens, geçtiğimiz haziran ayında parlamentoyu anayasal olarak feshedeceğini açıklamış ve erken genel seçim çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt'te hükümet ile parlamento arasındaki çıkmazlar, on yıllar boyunca sıklıkla kabine değişiklikleri ve yasama meclisinin feshedilmesine yol açarak yatırım ve reformları engelledi. Parlamento en son 2016 yılında feshedilmişti.

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