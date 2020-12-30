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Dünya Kuveytliler gelişmeyi servis etti! İran tedirgin eden hamleyi yaptı
Dünya

Kuveytliler gelişmeyi servis etti! İran tedirgin eden hamleyi yaptı

Kuveyt gazetesi Al-Qabas, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü öncesinde Irak'a kısa menzilli füze ve İHA'lar yerleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:20:00 -
Kuveytliler gelişmeyi servis etti! İran tedirgin eden hamleyi yaptı

Kuveyt gazetesi Al-Qabas, İran Devrim Muhafızları'nın Irak'a kısa menzilli füzeler ve insansız hava araçları yerleştirdiğini bildirdi.

Kaynaklara göre, söz konusu roketlerin yerli üretim Arash güdümlü füzeler olduğu ve İran yanlısı Iraklı silahlı grupların tesislerine ve kamplarına teslim edildiği açıklandı.

Kaynaklar, İran Devrim Muhafızları'nın önümüzdeki haftalarda veya ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından Irak'taki ve komşu ülkelerdeki hedefleri vurmak için potansiyel olarak donanımı kullanabileceğini vurguladı.

Al-Qabas, IRGC'nin Kudüs Gücü başkanı Esmail Ghaani'nin Irak ziyareti sırasında Mohsen Fakhrizadeh cinayetine misilleme sorusunu gündeme getirdiğini belirtti. Önde gelen bir nükleer bilim adamı olan Fakhrizadeh, Kasım ayında İran'ın İsrail tarafından gerçekleştirildiğine inandığı bir saldırıda öldürüldü.

İran'ın hamlesi, Trump'ın İran'ı sorumlu tuttuğu Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırının ardından ABD ile İran arasında yeniden yaşanan gerginliklerin ortasında geldi.

Tahran, suçlamaları asılsız ve yanlış olduğu gerekçesiyle yalanladı.

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Yorumlar

mehmet

iran sen zulümkar bir devletsin yıkılman an meselesi az kaldı.
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