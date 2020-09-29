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Dünya Kuveyt’in yeni emiri belli oldu
Dünya

Kuveyt’in yeni emiri belli oldu

Kuveyt Emiri Emir Şeyh Sabah’ın 91 yaşında vefatından sonra Bakanlar Kurulu yeni emiri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:03:00 - 2020-09-29 21:05:15
Kuveyt’in yeni emiri belli oldu

Kuveyt Devlet televizyonu normal yayına ara vererek, Kuran-ı Kerim tilaveti yayınladıktan kısa süre sonra Emir Şeyh Sabah’ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine son dakika gelen habere göre, Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el- Cabir es-Sabah’ın ülkenin yeni emiri olduğunu duyurdu.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah kimdir? 

Kuveyt'in 91 yaşındaki Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah, Arap dünyasında sadece ülkesinin dış işlerinde değil bölge meselelerindeki "ara bulucu ve dengeleyici" rolüyle de öne çıktı. Şeyh Sabah, daha 25 yaşındayken devlet kademelerinde yüksek düzey bürokratik görevler aldı.

Dönemin Kuveyt Emiri ve kardeşi Cabir Ahmed es-Sabah tarafından Dışişleri Bakanlığına getirildi. Şeyh Sabah, bu görevi 1963-2003 yıllarında gerçekleştirerek "en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanı" ünvanını aldı. Kuveyt Emiri bu görevi yürütürken aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı gibi farklı devlet görevlerini de üstlendi.

Şeyh Sabah, 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiği Birinci Körfez Savaşı sırasındaki zorlu diplomasi sürecini yönetti. Dışişleri Bakanlığı görevinin ardından Şeyh Sabah, 2003-2006 yıllarında ülkesinin Meclis Başkanlığı görevini eda etti.

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