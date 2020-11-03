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Aktüel Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi, Gaziantep'teki Suriyeli derneklerle görüştü
Aktüel

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi, Gaziantep'teki Suriyeli derneklerle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:20:00 -
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi, Gaziantep'teki Suriyeli derneklerle görüştü

GAZİANTEP (AA) - Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Gaziantep'te bulunan Suriyeli dernek ve kuruluşlarla bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ghassan Al-Zawawi, kentteki bir otelde düzenlenen programda maddi destek sağladıkları dernek yetkilileri ve yöneticileriyle görüştü.

Ghassan Al-Zawawi, görüşmenin ardından AA muhabirine, Gaziantep'i üçüncü kez ziyaret ettiğini söyledi.

Daha önce planladıkları ziyaretin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geciktiğini belirten Al-Zawawi, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt arasındaki iş birliği nedeniyle bazı illeri ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretleri resmi olarak gerçekleştiriyoruz. Öncellikle valilik daha sonra belediye makamlarıyla görüşüyoruz. Böylelikle iki ülke arasındaki iş birliğinin insani konularda nasıl işlediğini, değerlendirildiği ve geliştirildiğini değerlendiriyoruz." dedi.

Türkiye'de bulunan Suriyelilere destek sağladıklarını aktaran Ghassan Al-Zawawi, şöyle devam etti:

"Dernek ve kuruluşların bazı kriterleri ve özellikleri doldurmuş olmaları gerekiyor ki Kuveyt'ten gelen yardımların nereye gittiğini, gerçek alıcı ve gerçek insanlara gittiğine emin olmak istiyoruz. Çünkü maalesef bazı dernek ve kuruluşlar bu konuda iyi olmayan tavırlar sergiliyor. Biz bu derneklerle görüşüyoruz, onlar hakkındaki gelişmeleri takip ediyoruz."


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