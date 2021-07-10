Kuveyt Türk’ün API marketi en iyi platformları arasına girdi

“30 yıldır seçkin finansal ürün ve hizmetlerimizi etkin şekilde tasarruf sahipleriyle ve yatırımcılarla buluşturuyoruz” diyen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, şunları söyledi: “Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji - inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. API Market aracılığıyla 80’in üzerinde API servisini, başta FinTech’ler olmak üzere tüm geliştiricilerin hizmetine sunuyoruz. Platform üzerinden sunulan veri paylaşımı sayesinde finansal teknoloji girişimleri uygulamalarında yenilikçi ürün ve hizmet geliştirebiliyor. API’leri kendi platformları ile entegre etmek isteyen kuruluşların Kuveyt Türk API Marketi üzerinden başvurularını yapmaları yeterli oluyor. Kapsam bakımından Türkiye’de de bir ilk olma özelliğini taşıyan API marketimizin, INNOPAY’de en iyi deneyim sunan platformlardan biri olarak gösterilmesi açık bankacılık ve API özelinde de öncü olduğumuzun teyidi niteliğindedir.”