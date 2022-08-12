Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 330 milyar TL’ye ulaştı

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle 30 yılı aşkın süredir müşterilerine başarıyla hizmet veren Kuveyt Türk, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 yılının ilk 6 ayında kârlılığını artırarak istikrarlı büyümesini sürdüren Kuveyt Türk,yılın ilk yarısında 5,8 milyar TL net kâr elde etti. Toplanan fon büyüklüğü 2021 yıl sonuna kıyasla %29,9 oranında artışla 275,5 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk’ün kullandırdığı fon büyüklüğü ise %35,6 oranında artışla 167,3 milyar TL’ye yükseldi. 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde öz varlıklarını 20,9 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 329,6 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe ilk 10 içerisinde yer alırken, katılım finans kuruluşları arasında da ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

“Bankacılık sektörünün dönüşümünde öncü rol üstleniyoruz”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “2022 yılının ilk yarısında hem küresel hem de yerel zorluklara rağmen Türk bankacılık sektörü aktif kalitesinden ödün vermeden sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdi. Belirsizliklere rağmen gerek bilanço büyüklükleri gerekse kârlılık göstergelerinde ivme yukarı yönlü olmaya devam etti. Yılın ikinci yarısında da bu ivmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Kuveyt Türk olarak, bu dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ve teknolojik çözümleri hayata geçirmeye devam ettik. Üretimi, ihracatı ve yatırımı odağımıza alarak ilerliyoruz. Stratejik öneme sahip olan firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Yılın ilk yarısında ihracatın finansmanına yönelik fon kullandırım tutarımız % 67 artarak 1.14 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. Yaptığımız anlaşmalarla güneş enerjisi santrali yatırımlarına desteğimizi artırıyoruz. Reel sektörün finansmanı misyonumuzla fon kullandırım politikamızı en yüksek katma değeri sağlayacak şekilde uygulamayı sürdürmekteyiz. Katılım finans prensiplerine uygun olarak, reel sektörü desteklemeye,müşterilerimize yeni ürün ve hizmetler sunmaya, birikimlerini değerlendirmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kuveyt Türk’ten bir ilk: Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı

Kuveyt Türk’ün dış ticaret alanındaki en yeni ürünlerinden olan Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı, ihracat yapan tüzel müşterilere yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, muhabir garantisi ve finansman ürünlerinin bir arada bulunduğu kapsamlı bir hizmet sunuyor. Kuveyt Türk, mal mukabili ihracat alacaklarına garanti ve tahsilat hizmeti veren finansal kurumların çatı kuruluşu FCI’ya Türkiye’den üyeliği kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu olduğunu geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurmuştu. Kuveyt Türk, FCI bünyesindeki ilk işlemini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi. Yapılan “Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı” işlemi, katılım finans alanında Türkiye ve dünyadaki ilk işlem olma özelliğini taşıyor.

Kamu ihaleleri için öngörülü dijital danışmanlık hizmeti

Teknoloji ve inovasyonu odağına alarak müşterilerinin işlerini kolaylaştıran Kuveyt Türk, geçtiğimiz aylarda kamu ihaleleri özelinde inovatif ve kullanıcı odaklı önemli bir yeniliği müşterilerinin hizmetine sundu. Kuveyt Türk, bankacılık sektörü için geliştirdiği “kamu ihaleleri veri analizi hizmeti” ile artık ihalelere katılacak firmalar için öngörülü dijital danışmanlık sağlıyor. Hizmet kapsamında, şube çalışanları, kamu ihale kurumunun yayınladığı ihalelere hızlı bir şekilde ulaşıyor ve müşterilerinin ilgilenebileceği kamu ihalelerini ve iş fırsatlarını erkenden tespit edebiliyor. Böylece, erken ve kapsamlı bilgiye sahip olan Kuveyt Türk personeli, müşterilere ihaleler hakkında geniş bir yelpazede bilgi aktarımı gerçekleştirip işlerini kolaylaştıracak danışmanlık hizmeti sunabiliyor.

Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 70 milyon TL’lik yatırım

Kuveyt Türk, sadece sunduğu hizmet ve çözümlerle değil yenilikçi fikirleri de destekleyerek girişimcilerin yanlarında olmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Kuveyt Türk, bu doğrultuda yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na geçtiğimiz aylarda 70 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk sürdürülebilir sukuk ihracına “yılın işlemi” ödülü

Kuveyt Türk’ün katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı, finans piyasalarının önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan GFC Media’nın, “Bonds, Loans & Sukuk Middle East” organizasyonunda “yılın işlemi” ödülüne layık görüldü. 2010 yılında Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın ilk sukuk işlemini yaparak Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran Kuveyt Türk'ün geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına, Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dâhil geniş bir coğrafyadan 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluş katılmış ve 4,3 milyar doların üzerinde talep gelmişti.

2022 ilk yarı itibarıyla rakamlarla Kuveyt Türk