Kuveyt Türk'ten sürdürülebilirlik raporu

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankaları arasında aktif büyüklük açısından ilk sırada yer alan Kuveyt Türk, başarısının devamlılığı için geniş bir alanda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik uygulamalarını raporlaştırdı.

"Değerlerimizle dünyaya açılıyoruz" konseptiyle hazırlanan raporda, bankanın yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği öncü çalışmalara yer verildi.

Teknoloji ihracından sosyal sorumluluk projelerine kadar gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda yurt içi ile sınırlı kalmayıp farklı coğrafyalara uzanan Kuveyt Türk, sürdürülebilirlik raporunu pasaport formatında hazırlayarak bu alandaki vizyonunu ortaya koydu.

Özet bilgiler pasaport sayfalarında yer alırken, raporun tamamına pasaport üzerinde yer alan QR kod ile veya Kuveyt Türk’ün web sitesinden ulaşılabiliyor.





- Türkiye'den dünyaya yayılıyor





Bankanın sürdürülebilirlik raporu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI-Global Reporting Initiative) G4 Temel (Core) ilkelerine göre hazırlandı ve onaylandı.

Kazanımlarını toplumla paylaşmayı görev bilen bankanın sosyal sorumluluk projeleri de sürdürülebilirlik raporunda yer alıyor. Kuveyt Türk, "Değerlerimizle büyüyoruz" söylemiyle Türkiye'nin sahip olduğu yerel ve milli tüm değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesine destek veriyor.

İstanbul’un benzersiz silüetini oluşturan tarihi yapılar arasında özel bir yere sahip olan Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nin restorasyonu, Türk Kızılayı, TSK Mehmetçik Vakfı, Diyanet Vakfı ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na verilen destekler, Arakan’dan zorunlu göçe maruz bırakılan mağdurlara yönelik bağış kampanyası, gelecek nesilleri teknolojinin yapı taşı robotik ve kodlama eğitimiyle tanıştırmak için hayata geçirilen 1010 Kaşif Projesi, Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Çanakkale ve Sarıkamış’ta düzenlediği milli bilinç kamplarına yönelik katkılar sürdürülebilirlik raporunda yer verilen sosyal sorumluluk çalışmaları arasında yer alıyor.





- "Dünyaya yazılım ihraç ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, sürdürülebilirlik raporunun şirketlerin gelişimini, itibarını ve güvenilirliğini pozitif yönde etkilediğini belirterek, "Değerlerimizle dünyaya açılıyoruz' konseptiyle hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuzla finans, teknoloji, çevre ve toplumsal alanlardaki yaklaşımlarımızı, performansımızı ve çalışmalarımızı paydaşlarımızla ve kamuoyumuzla paylaştık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk Ar-Ge merkezini kuran banka olduklarını anımsatan Demir, şunları kaydetti:

"Günümüzde iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka olarak teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm odaklı çalışmalarımızı merkezine insanı koyarak sürdürüyoruz. 2015’te kurduğumuz Architecht Teknoloji, kısa sürede ülkemizin önde gelen teknoloji ihracatçılarından biri haline geldi. Ar-Ge merkezlerimizde geliştirdiğimiz dünyanın ilk uçtan uca bütünleşik ve çok kanallı katılım bankacılığı paketi BOA Bankacılık Platformu’nu 20 ülkedeki 60’tan fazla bankaya ihraç ediyoruz."



İnovatif sürdürülebilirlik uygulamalarına da önem verdiklerini aktaran Demir, "Yeni fikirleri büyütüp geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla 2017’de kurduğumuz Lonca Girişimcilik Merkezi’nde startup’lara eğitim, proje bazlı mentorlük, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, özellikle FinTech’ler için API ve bu konuda özel mentorlük gibi birçok destek sağlıyoruz. Lonca’da her yıl üç başvuru dönemiyle yılda ortalama 30 startup’a eğitim veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Demir, yurt dışındaki faaliyetlerini Bahreyn şubesi ve Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan Almanya’daki KT Bank AG ile sürdürdüklerini belirterek, "Avrupa’nın ilk İslami bankası olarak 2015’te hizmete başlayan KT Bank AG’nin Frankfurt, Berlin, Mannheim ve Köln’de şubeleri bulunuyor. Beşinci şube yakında Münih’te açılacak. Hedefimiz, Avrupa ülkelerinde faizsiz finansal sisteme ve katılım bankacılığı hizmet modeline erişimi kolaylaştırmak ve sürdürülebilir kılmak." değerlendirmesinde bulundu.

